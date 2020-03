E’ deceduto Lucio Tagliani, aveva 85 anni ed era padre del sindaco di Castelnuovo Scrivia Gianni Tagliani.

Era stato ricoverato in ospedale, e trovato positivo al Coronavirus, ma non ce l’ha fatta. Ad annunciarne il ricovero era stato proprio sindaco di Castelnuovo che insieme alla mamma agnese si trova in isolamento presso la propria abitazione proprio perché il padre era ricoverato.

Lucio Tagliani era originario di Colleri, frazione del Comune di Brallo di Pregola, in alta Valle Staffora ed era molto conosciuto in paese anche prima che il figlio diventasse uno dei sindaci storici di Castelnuovo e figura di spicco della politica locale. Per tanti anni, infatti, Lucio aveva lavorato nei calzaturifici di Castelnuovo Scrivia.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio in paese e in tutto il Tortonese. Un grande plauso va a Gianni Tagliani che malgrado la scomparsa del padre ha ancora la forza di continuare nell’attività di Sindaco tenendosi in contatto coi suoi collaboratori e informare la popolazione sull’evoluzione di questo maledetto virus che sta decimando la popolazione mietendo vittime in continuazione.

A Gianni e alla mamma Agnese le più sentite condoglianze da parte di tutta la Redazione