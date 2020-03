Ricerca per:

L’Asl 1 di Imperia segna 10 pazienti deceduti, positivi al Covid-19: -Un uomo di 89 anni, della provincia di Imperia, deceduto questa mattina all’Ospedale di Sanremo, con patologie associate pregresse; -Un uomo di 85 anni, della provincia di Imperia, deceduto questa mattina all’Ospedale di Sanremo, con patologie associate pregresse; -Un uomo di 86 anni, residente in Lombardia, deceduto ieri all’Ospedale di Sanremo; -Un uomo di 81 anni, della provincia di Imperia, deceduto ieri all’Ospedale di Sanremo, con patologie associate pregresse; -Un uomo di 79 anni, della provincia di Imperia, deceduto ieri all’Ospedale di Sanremo, con patologie associate pregresse; -Una donna di 85 anni, della provincia di Imperia, deceduta ieri all’Ospedale di Imperia, con patologie associate pregresse; -Una donna di 83 anni, della provincia di Imperia, deceduta ieri all’Ospedale di Imperia, con patologie associate pregresse; -Una donna di 92 anni, della provincia di Imperia, deceduta ieri all’Ospedale di Imperia; con patologie associate pregresse; -Un uomo di 95 anni, della provincia di Imperia, deceduto ieri all’Ospedale di Imperia, con patologie associate pregresse; -Una donna di 89 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 22 marzo all’Ospedale di Imperia; con patologie associate pregresse.