Non contenti si sono accaniti sui distributori di bevande posti all’interno che hanno forzato, prelevando le monetine all’interno e, senza essere visti da nessuno, si sono allontanati.

Parliamo del colpo che alcuni ladri hanno deciso di mettere a segno ai danni l’ITIS “Marconi” in viale Einaudi dove nottetempo hanno forzato un ingresso sul retro sono entrati all’interno dell’edificio e hanno si sono impossessati di cinque computer del valore di alcune migliaia di euro.

Tortona, le scuole sono chiuse e i ladri approfittano per rubare computer all’interno del “Marconi”