Nei giorni scorsi una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Alessandria Ovest ha sottoposto a controllo di polizia un autocarro moldavo accertando che trasportava numerosi pacchi caricati nel torinese e destinati all’estero.

A corredo di tale merci, veniva individuata anche una bilancia per la pesatura e la classificazione dei prodotti da spedire, circostanza che faceva intuire agli Agenti che si trattava di uno dei tanti corrieri “fai da te” che raccolgono merci da singole persone per il trasporto da e verso l’Est-Europa. Tale tipologia di attivit à integra la fattispecie delittuosa specifica di “esercizio abusivo di trasporto merci in conto terzi”, sottoposta ad un particolare regime autorizzatorio, non rispettato dal conducente.

Al corriere abusivo è stata applicata una sanzione di € 4.130 , mentre il furgone è stato sottoposto a fermo amministrativo, conformemente a quanto previsto per i veicoli immatricolati all’ estero, atteso che l’autista si è dichiarato impossibilitato a pagare la multa.