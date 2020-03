Ricerca per:

In osservanza delle indicazioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2019 contenente misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale finalizzate al contenimento del contagio, la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria da giovedì 5 marzo 2020 a venerdì 3 aprile 2020 sarà aperta al pubblico esclusivamente per i servizi di prestito e restituzione