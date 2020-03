Ricerca per:

🏠 Persone in sorveglianza attiva: 1635 📌 Asl1 = 282 📌 Asl2 = 316 📌 Asl3 = 273 📌 Asl4 = 358 📌 Asl5 = 406

Sono 617 le persone positive in Liguria (+93), di cui 247 a domicilio (+75) e 328 ospedalizzate (+9). Le persone in terapia intensiva (UTI) sono 73 📌 Asl1 = 39 (UTI 8) 📌 Asl2 = 89 (UTI 12) 📌 Asl3 Colletta / Gallino = 3 📌 Asl3 Villa Scassi = 17 📌 Asl3 Micone = 1 📌 Asl4 = 13 (UTI 4) 📌 Asl5 = 33 (UTI 10) 📌 San Martino = 85 (UTI 24) 📌 Galliera = 30 (UTI 7) 📌 Evangelico = 38 (UTI 8)

Coronavirus, la situazione in Liguria