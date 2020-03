Il punto della situazione del sindaco Lucchini



“Ci sono diciotto persone ricoverate all’ospedale “Mons. Galliano” con diagnosi di positività al Covid-19. La situazione è relativamente stabile, ma non dobbiamo abbassare l’attenzione in questo momento. Secondo quanto riferiscono gli esperti e come dichiarato stamattina dal Premier Conte, non abbiamo ancora raggiunto il picco di contagi previsto e queste sono le settimane più rischiose. Per nessun motivo, da parte del Comune, ci sarà una sottovalutazione dei rischi e un allentamento dello stato di allerta. I nostri operatori sanitari, la Protezione Civile, i tecnici del Comune e della Regione stanno monitorando costantemente il territorio. Anche le strutture extraospedaliere sono tenute sotto controllo quotidianamente, attraverso un sistema di monitoraggio continuo. È un nemico subdolo quello che stiamo combattendo, che vinceremo se tutti noi saremo responsabili, continuando ad attenerci alle misure che ci sono state indicate. Il nostro Paese sta affrontando una sfida nuova e importante, sta adottando misure che altri Paesi mostrano di condividere e si accingono ad emulare: sono certo che la vinceremo con l’impegno e la responsabilità di tutti”. Lo ha affermato il sindaco Lorenzo Lucchini.



Un messaggio al personale delle case di riposo



Il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini ha lanciato un messaggio di vicinanza a tutti gli oss e gli impiegati delle case di riposo che in questo giorni, più che mai, stanno svolgendo un prezioso servizio rivolto agli ospiti delle strutture. “Il vostro lavoro è estremamente importante e voglio condividere a nome di tutta l’Amministrazione comunale la nostra gratitudine e il nostro sostegno, in questa fase delicata. Sappiate che ogni singolo gesto che compiete è prezioso, e vi siamo vicini”. Queste sono le parole di stima rivolte al personale delle case di riposo da parte del primo cittadino e di tutta l’Amministrazione.



Consiglio comunale a porte chiuse



Ad Acqui Terme si terrà giovedì 19 marzo alle ore 18.00 il primo Consiglio Comunale a porte chiuse nella provincia di Alessandria, per ottemperanza alle direttive nazionali. Sarà garantita la diretta streaming. Per i consiglieri comunali, disposti distanziati, sarà assicurata la presenza di dispositivi di prevenzione, tra cui mascherine e guanti. All’ordine del giorno alcuni punti non rinviabili per la normale continuazione dell’attività amministrativa.

Bollettino – ore 19



I pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono diciotto, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere.

Ufficio Stampa Comune di Acqui Terme