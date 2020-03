Più di 30 mila abitanti dei Comuni del Tortonese sono preoccupati perché non hanno notizie dettagliate sulla situazione relativa all’emergenza Coronavirus a livello locale, nel luogo e nel paese in cui abitano.

I siti internet dei 40 comuni del Tortonese, infatti, raramente forniscono notizie aggiornate su quello che sta succedendo nella varie zone e sono davvero numerosi gli abitanti che si rivolgono al nostro giornale per sapere qualcosa.

Qualche sindaco, come fa ad esempio Gianni Tagliani dal suo profilo Facebook personale, pubblica notizie e aggiornamenti in tempo reale su quello che succede a Castelnuovo Scrivia ma in base ai dati in nostro possesso, solo una piccola parte di abitanti è iscritta a Facebook e può accedervi. La stragrande maggioranza dei cittadini (70-75% guardando i parametri dei lettori di Oggi Cronaca) non ha un profilo Facebook per cui non anche questo veicolo di informazione diventa parziale e raggiunge solo una minima parte degli abitanti.

Almeno un componente di ogni famiglia, anche nei paesi più lontani del Tortonese, però, possiede un telefono cellulare di moderna generazione in grado di collegarsi ad Internet e al sito di Oggi Cronaca.

Peer questo motivo, il nostro giornale ha deciso di farsi promotore di una capillare informazione a tutti gli abitanti dei 40 paesi del Tortonese. Un’informazione che – come è nostra consuetudine sarà sempre e solo ufficiale o proveniente da fonte certa.

Per questo motivo, in questo periodo di emergenza da Coronavirus, abbiamo deciso di mettere gratuitamente a disposizione di tutti i sindaci e dei Comuni dei 40 centri del tortonese, il nostro giornale che può diventare un veicolo capillare di informazione per il Coronavirus o altre situazioni legate a questa emergenza. Il nostro sito, infatti è accessibile a tutti e non contenendo filmati che rendono più lungo e difficile il collegamento, può essere raggiunto facilmente anche da coloro che hanno un vecchio computer, una connessione non ottimale o un telefono cellulare non proprio modernissimo.

Sindaci e amministratori quindi, possono inviarci le loro comunicazioni ufficiali al numero 3394501161. Sia sotto forma di messaggio whatsapp o anche come sms e noi, entro breve tempo, ci impegniamo a darne diffusione in modo che tutte le persone possano acquisire informazioni certe che riguardano il Comune dove abitano e non per sentito dire.

E’ il contributo che abbiamo deciso di dare per cercare anche noi, nel nostro piccolo, di contribuire a debellare questa grave emergenza che sta condizionando la nostra vita.

Contro il Coronavirus Oggi Cronaca c’è.