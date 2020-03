Ricerca per:

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha firmato in serata un’ordinanza contenete misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche, che prevede sino al 3 aprile 2020: