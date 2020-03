Ricerca per:

L’utilità di questo tipo di intervento contro il Covid-19 non è stata accertata dall’Istituto Superiore di Sanità, ma ha funzione di igienizzazione e disinfezione delle superfici.

Si ricorda che sono chiusi i cimiteri e i parchi giochi.. Si ricorda che è vietato lo spostamento di persone dalla loro residenza o domicilio verso le seconde case. Si raccomanda di limitare gli spostamenti per recarsi al più vicino supermercato o farmacia e di evitare gli assembramenti disordinati davanti ai pubblici esercizi, in particolare supermercati. Domani, domenica, a partire dalle ore 18 una ditta specializzata provvederà ad eseguire un trattamento di sanificazione delle strade e marciapiedi pubblici, nelle vie e nei punti attualmente maggiormente transitati, con l’utilizzo di prodotti specifici, conformi ai criteri ambientali ed approvati dal presidio medico chirurgico.

Disposizioni Covid19 odierne, 21 marzo 2020 ] In seguito alle ultimi disposizioni abbiamo deciso di chiudere il centro comunale di raccolta rifiuti ingombranti. E’ comunque garantito il servizio a domicilio, tramite appuntamento telefonico, come indicato sul sito web comunale.