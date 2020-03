« Hai un’attività commerciale a Casale Monferrato e fai consegne a domicilio? Fallo sapere! ». Con questo slogan il Comune ha lanciato pochi giorni fa un nuovo servizio per informare i cittadini sulle possibilità di ricevere direttamente a casa i prodotti di cui necessitano senza dover uscire di casa. « In questo modo – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi – non solo diamo un servizio in più ai cittadini che devono il più possibile rimanere a casa, ma aiutiamo anche quei negozi ed esercizi al dettaglio le cui attività sono sospese a seguito del Decreto dell’11 marzo o che, precauzionalmente han deciso di chiudere al pubblico ». Alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus-mappa sono stati caricati in una mappa interattiva (MyMaps di Google) già oltre settanta attività, suddivise per prodotti e servizi offerti, di Casale Monferrato e del territorio. « L’idea ci è stata data da Smov Eventi ed è stata sviluppata e realizzata poi dall’Urp – Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune – ha sottolineato Riboldi – e raccoglie le attività che, volontariamente, hanno compilato il form presente nella pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus-form