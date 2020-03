Si informa che è stata completata la sanificazione, disposta a scopo precauzionale, degli uffici comunali di Palazzo Dellepiane e della sede della Polizia Municipale nell’ex Caserma Giorgi. Aggiungiamo inoltre, come peraltro già comunicato da alcuni organi di stampa, che gli esami relativi al caso sospetto verificatosi tra il personale hanno per fortuna accertato la negatività al Covid-19. Il Sindaco, Gian Paolo Cabella, coglie l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti gli operatori sanitari che in questo difficile momento stanno svolgendo un lavoro straordinario e di estrema importanza per la salute dei cittadini, nonché i tantissimi donatori che hanno risposto in maniera massiccia ed esemplare al pubblico prelievo di sangue che si è tenuto in Piazza XX Settembre durante lo scorso fine settimana.

Ufficio stampa Comune di Novi Ligure