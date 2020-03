I cibi ‘giusti’ e la loro cottura, ecco i consigli per mangiare bene anche durante questa emergenza Coronavirus. In modo da non ingrassare, vista la situazione che ci costringe a casa, e per alzare le difese immunitarie.

A darli Giacinto Miggiano, direttore del Centro di Nutrizione umana della Universita’ Cattolica e direttore dell’Uoc di Nutrizione Clinica del Policlinico Gemelli di Roma.

“In questo periodo di emergenza da Coronavirus- ha spiegato alla Dire- e’ importante prestare

attenzione a due cose soprattutto: la prima l’aspetto della sicurezza igienica degli alimenti, delle superfici di preparazione e secondo privilegiare le cotture. Gli alimenti crudi sicuramente sono piu’ a rischio di quelli cotti. Ma frutta e verdura non devono mancare perche’, se opportunamente lavati,

apportano tanti minerali importanti. Piuttosto bisogna fare attenzione alla catena di controllo di carne e pesce”.

E’ sempre buona norma, poi, “cucinare i cibi a 70 gradi affinche’ ogni

eventuale carica virale possa essere eliminata”.

“Un secondo aspetto da considerare – prosegue Miggiano – e’

aumentare le difese immunitarie del nostro organismo, percio’ va

evitato il digiuno. Quando digiuniamo o non mangiamo a

sufficienza il nostro organismo ne risente. L’alimentazione

allora deve contemplare alimenti non solo sicuri ma ricchi di

minerali e vitamine per rendere piu’ forte il sistema

immunitario. Lo schema alimentare – precisa l’esperto-

deve essere suddiviso tra pesce, carne e uova, oltre le consuete

porzioni come detto di frutta e verdura. Questo consentira’

all’organismo di fare una scorta di minerali quali il rame, lo

zinco, il selenio e tutto il complesso di vitamine B, B1, B6 e di

vitamina D. Se con la sola alimentazione non si riescono ad

introdurre le quantita’ di vitamine necessarie gli integratori

possono venirci in aiuto, ma sotto il controllo medico”. Bene

“frullati, centrifugati di frutta e verdura e spremute. Come

snack porzioni di frutta secca tipo noci e noccioline ricche di

zinco e rame che aiutano a rafforzare il sistema immunitario”.

In generale “la nostra dieta mediterranea e’ sempre un buon

modello da seguire – prosegue Miggiano – perche’ riassume cio’ di

cui il corpo ha bisogno. Non mancano infatti nella piramide

alimentare l’uso di cereali, carne, pesce, frutta e verdura.

Anche qualora ci si senta debilitati e’ importante continuare a

mangiare e a idratarsi seppur con alimenti leggeri”.

“Se queste regole generali – conclude Miggiano – vanno bene sia

per l’uomo che per la donna, un discorso a parte meritano gli

anziani notoriamente piu’ fragili. La preparazione e’ piu’

liquida visto che possono sussistere problemi di masticazione e

deglutizioni. L’indicazione rimane quella generale: non

digiunare, mangiare sempre frutta e verdura cruda e ben lavata ma

nel loro caso centrifugata, meglio se mescolata al latte in modo

da ingerire in una soluzione anche le proteine. Spetta anche ai

familiari e ai cargiver il compito di monitorare l’anziano

fragile affinche’ non manchino nella sua dieta quotidiana questi

elementi. Ultimo consiglio e’ bere acqua, soprattutto in presenza

dell’innalzamento della temperatura basale, ma sono molto gustosi

gli infusi di malva e camomilla”.