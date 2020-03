Il punto della situazione del sindaco Lorenzo Lucchini

“Aumentano le persone in attesa di referto del tampone: è una situazione estremamente delicata che sta generando molta pressione sul nostro Ospedale “Mons. Galliano”, gestita in ogni caso in modo impeccabile dagli operatori sanitari. La nostra attenzione rimane comunque alta, consapevoli che l’adozione dei provvedimenti restrittivi sta garantendo un rallentamento del contagio a livello locale. Dal 26 marzo molti cittadini dovranno recarsi a ritirare la propria pensione: per questo motivo, in accordo con la direzione provinciale delle Poste Italiane e con la Protezione Civile, abbiamo predisposto un presidio di volontari che garantiranno il rispetto delle distanze tra le persone in coda e rileveranno la temperatura degli utenti all’ingresso dell’Ufficio postale. Si tratta di una misura precauzionale per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini. Nel frattempo, abbiamo impegnato circa 40.000 euro della raccolta fondi rivolta all’Ospedale “Mons. Galliano” per l’acquisto di dispositivi sanitari: è stato infatti effettuato un ordine di circa 10.000 mascherine. Inoltre, abbiamo prenotato camici, calzari, cuffie e altre mascherine che ritireremo nelle prossime ore da un deposito di Fiorenzuola. Abbiamo quindi ordinato numerosi di caschi per la respirazione assistita per la terapia intensiva, e acquistato e già installato tre monitor tra il 4° e il 6° piano. Ci stiamo muovendo rapidamente per garantire a tutti gli operatori sanitari dell’Ospedale “Mons. Galliano” e delle case di riposo il maggior numero possibile di dispositivi di protezione individuale. Voglio ringraziare ancora una volta tutti i cittadini che stanno rispettando scrupolosamente le misure di prevenzione: questa emergenza sanitaria sta profondamente modificando abitudini e relazioni sociali, sta condizionando pesantemente le nostre vite, ma dobbiamo comprendere l’importanza di attenerci rigorosamente alle regole e di mantenere alta la nostra attenzione. Sono certo che riusciremo a superare questa sfida: è una partita che richiede l’impegno di tutti e che vinceremo insieme”. Queste le parole del sindaco Lorenzo Lucchini.





Attivato il servizio di supporto psicologico



È stato attivato il servizio telefonico di supporto psicologico per i cittadini “nessuno si senta solo”. Si tratta di un servizio gratuito, coordinato da professionisti qualificati, e si rivolge a tutti coloro che stanno soffrendo il carico di stress e ansia causato dal diffondersi dell’epidemia o che faticano ad adattarsi alle nuove abitudini di vita imposte dalle misure di contenimento del coronavirus. Per fare richiesta del servizio è attivo uno sportello telefonico allo 0144.770.336 da lunedì al domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Il servizio è organizzato dall’Associazione Pentagramma con la collaborazione della Protezione Civile di Montabone e di Acqui Terme.



Igienizzazione degli arredi urbani e sanificazione delle strade



Partiranno domani mattina, 25 marzo dalle ore 8.00 fino alle ore 17.00, le operazioni di sanificazione degli arredi urbani. Si provvederà alla pulizia delle superfici con cui i cittadini possono entrare in contatto, come per esempio panchine, cestini, pensiline, attrezzature dei parchi gioco dei bambini, cancellate e ringhiere nei luoghi maggiormente frequentati. A scopo precauzionale s’invitano i cittadini a prestare attenzione e a restare il più possibile nella propria abitazione negli orari in cui si svolgerà l’intervento di disinfezione degli arredi urbani. Si informa, inoltre, che sono cominciate stamattina le operazioni di sanificazione delle strade da parte degli operatori di Econet durante l’ordinario lavaggio della città.



Bollettino – ore 19

I pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono trentadue, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere.

Ufficio stampa Comune Acqui Terme