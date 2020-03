A dare la notizia sono le stesse suore e le operatrici sulla pagina facebook della scuola.

“In un momento come questo – scrivono – ci è sembrato bello e doveroso dare il nostro contributo, come possiamo. Non siamo abituate a stare con le mani in mano e così, soprattutto chi non è impegnata con le attività della didattica on line, si è cimentata nella realizzazione di mascherine.

Sappiamo che non sono quelle “serie” e certificate, che proteggono dal contagio, ma almeno impediscono di diffonderlo … e sono meglio che niente, in un momento in cui è difficile trovare anche solo quelle chirurgiche! Sono in tessuto lavabile anche ad alte temperature e si possono riutilizzare!

Se ne avete bisogno perché non siete riusciti a reperirne altre, LE DISTRIBUIAMO GRATUITAMENTE! Le trovate in un cesto nel vano tra la porta a vetri e il portone di legno: potete prenderle liberamente (sempre con il buon senso di servirsi solo se c’è una reale necessità, per non privare chi potrebbe averne davvero più bisogno!). Non essendo una fabbrica la nostra produzione è un po’ lenta, ma non ci fermiamo!!!!

In cambio vi chiediamo solo una preghiera: quella che trovate scritta sul foglietto allegato alla mascherina. Noi la preghiamo ogni sera…unitevi a noi! Grazie!!

Le Suore dell’Angelo Custode”