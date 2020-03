Si comunica che a partire da lunedì 16 marzo, l’attività dei Centri Prelievi verrà effettuata solo su prenotazione e solo per richieste a carattere indifferibile secondo lo schema seguente:  Distretto Sanitario Imperia : IMPERIA – Palasalute: dal lunedì al venerdì dalle 7.15 – 10.00 Per prenotazioni: 0183-537513, massimo 90 prelievi PONTEDASSIO: il martedì ed il giovedì, dalle 7.15 – 9.00 Per prenotazioni 0183-537733, massimo 15 prelievi – solo esenti ticket; PIEVE DI TECO: Dal lunedì al venerdì dalle 7.15 – 9.00 Per prenotazioni 0183-537701, massimo 15 prelievi. Orario di prenotazione: dalle 9.30 alle 13  Distretto Sanitario Sanremo: PALAFIORI: dal lunedì al venerdì dalle 7.15- 9, massimo 60 prelievi; Per prenotazioni: 0184-536783. Orario di prenotazione: dalle 9.30 alle 13  Distretto Sanitario Ventimiglia: OSPEDALE BORDIGHERA: per prenotazioni 0184-534892, dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì. Orario di esecuzione prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9.30, massimo 24 prelievi. Si precisa che si tratta di una disposizione temporanea legata all’emergenza Coronavirus e predisposta per limitare gli accessi e lo spostamento degli utenti.

