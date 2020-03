Grazie al progetto “Explora: Spazi e Tempi per crescere” selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, in collaborazione con il Comune di Novi Ligure sono state avviate una serie di iniziative a favore dei minori del territorio. La Cooperativa Sociale Azimut, ha allestito una postazione multimediale attrezzata di una buona connessione internet, 2 postazioni basic con computer, software per dirette e registrazioni, una webcam.

In attesa della conclusione di questo periodo di emergenza, la postazione e gli operatori del Punto Giovani saranno a disposizione di tutti i docenti degli istituti scolastici di Novi per la realizzazione di lezioni video da diffondere ai propri studenti e alle loro famiglie. Per le lezioni più complesse lo spazio è dotato anche di una postazione multicam con due telecamere hd, schermo verde e possibilità di personalizzare lo sfondo (un’opera d’arte? una foto della savana?), tavolo con webcam, una lavagna e una LIM. Il servizio è gratuito, per informazioni scrivere alle seguenti mail: informagiovaninovi@libero.it; areaprogettiazimut@gmail.com oppure telefonare al 3331972246. L’attività sarà realizzata esclusivamente su appuntamento e nel rispetto delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-2019.

Nulla può sostituire la relazione diretta tra i docenti, i ragazzi e il gruppo classe, ma è fondamentale, in questi giorni, sviluppare modalità innovative di didattica al fine di scongiurare il rischio che l’interruzione del percorso scolastico possa avere conseguenze sull’apprendimento. È altresì fondamentale che lo sviluppo della didattica digitale non generi ulteriori forme di diseguaglianza e abbiamo ritenuto doveroso metterci a disposizione per favorire la realizzazione di videolezioni registrate, con il sorriso, la voce, i moniti e le raccomandazioni dei propri insegnanti, pensando che un video sia accessibile ai più e di maggior efficacia.

Ufficio Stampa Comune di Novi Ligure