Cosa possono fare le persone di fede che vogliono seguire la messa e l’attività religiosa e non possono uscire di casa e anche se lo facessero la funzione religiosa non vien celebrata?

La risposta è semplice: seguire le messe, i rosari e ogni altra celebrazione religiosa in video.

E’ sufficiente un computer o anche semplicemente il telefono cellulare e il gioco è fatto.

Due, oggi gli appuntamenti: per la MESSA: https://youtu.be/SPqopIREkfs mentre per la VIA CRUCIS: https://youtu.be/BFtDklqP6cE .

I link cambiano ogni giorno e allora per avere a certezza di non perdere nulla è possibile sfruttare la App di RadioPNR (o andare direttamente sul sito) per ascoltare in streaming l’attività religiosa ovunque sul territorio della diocesi. La trovate sugli store dei vostri cellulari.