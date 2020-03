Il problema non è di poco conto: come fare in questa emergenza da Coronavirsu per aiutare le persone bisognose? Cosa possono fare i Comuni?

“Il governo ha creato false aspettative – ha dichiarato Stefano Locatelli, responsabile nazionale dei sindaci della Lega e primo cittadino di Chiuduno (Bergamo) – i Comuni non hanno ancora ricevuto un centesimo e non sono chiari i criteri di distribuzione dei fondi che potrebbero arrivare. Conte e Gualtieri scaricano i problemi e le responsabilità prima sugli ospedali, poi sui governatori e ora sui sindaci. Dopo mezzora dalla fine della conferenza stampa del premier, i cittadini hanno già cominciato a scrivere ai Comuni per avere soldi che ora non ci sono”.

“Confermo quanto dichiarato da Stefano Locatelli – dice il primo cittadino di Tortona Federico Chiodi dal suo profilo Facebook – i sindaci hanno appreso dalle vaghe parole di Conte in conferenza stampa che ci sarebbe un’idea (non chiara) di aiutare i cittadini indigenti, ma di fondi neanche l’ombra, per ora. E i cittadini (giustamente) stanno già chiedendo informazioni. Peccato che noi sindaci ne sappiamo quanto loro.

Non sarebbe meglio smettere di fare annunci prima di aver effettivamente messo in opera i provvedimenti?”