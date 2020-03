L’ immagine che ci ha inviato un lettore è eloquente e non avrebbe bisogno di commenti, ma li facciamo per stigmatizzare l’operato di queste persone che non solo escono in barba ai divieti ma danneggiano anche telefoni pubblici che, sebbene non si usino quasi più, non meritano questi trattamenti.

L’episodio risale a pochi giorni fa e come potete vedere si tratta di una nuova incursione dei vandali che malgrado il divieto di uscire non hanno perso tempo e si sono recati in fondo a corso Leoniero, proprio a breve distanza dal parco giochi del giardini della stazione e hanno divelto un telefono pubblico.

Ogni commento sull’intelligenza degli autori, a questo punto, appare superfluo