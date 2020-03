In tempi bui da Coronavirus, dove le persone sono costrette a rimanere in casa, la dianese Giulia Quaranta Provenzano mette a disposizione dei lettori di Oggi Cronaca alcune poesie contenute nel suo libro “l’Amore è…”

Aiutami

Non ricordo quante volte mi sono persa alla finestra del cuore, E desidero ormai soltanto più riuscire a staccarmi da te. Dipendente dal tuo sguardo, sono una bambina nella stanza dei balocchi, sorriso pieno e frenesia. Tu solo, l’unico di cui son certa no, non mi stancherò mai Ma, tanto amato, fragile nelle mie mani. Aiutami a scoprire l’infinito, o infine, invece, io a morire.

Confino

Dipendo adesso da te, attendo d’essere almeno un po’ tua mentre cieca, e follemente innamorata dell’Amore, mi trovo persa nei tuoi occhi. Vorrei non averti mai incontrato, perché preda d’un violento volere, sono assetata ed arsa inesorabilmente dal più potente fuoco della passione. Nei tuoi occhi il mio destino Signore dell’ancora inconoscibile

Insieme

Il tuo tormento ti rende combattente e senza fili, strappati ogni volta ad inseguire la Libertà. Due cuori sanguinanti sono la più alta offerta d’amore ai giorni venturi se entrambi berremo alla medesima coppa. Non comprendi che possiamo, dobbiamo Amarci?!

Non so

Non so se potresti amarmi per quella che sono nell’infinito oggi ceduto al presente. Non so se il tuo corpo già vibra per quei lunghi capelli ondulati ed occhi d’ambra, miele, ma temo. Il tuo paradiso probabilmente è il mio inferno; volevo ignorarti, evitarti, però non ho potuto, debole. Mi piaci, altro Non so.

Senza passato

Oh come Ti Voglio, Ora, per sempre lontano da tutti, da qualsiasi altro futuro. Amami! laddove soltanto io e te saremo quel Noi senza età né spazio, né imperfetto a sfibrare la mente, il cuore: io Ti Amo, non basta?

Ti amo

L’Amore esiste solo in Poesia. Quando senza chiedere perché sento che Ti voglio. Incarnato l’amore è mezzo e più non sono buona Ma qui Ti amo, Ti amo alla follia.