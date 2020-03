L’Azienda Ospedaliera e l’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria esprimono il loro ringraziamento all’associazione ANGI (Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese) che si è adoperata per raccogliere e consegnare un carico di materiale sanitario (tute, occhiali, mascherine, guanti etc.) proveniente dalla Provincia di Wenzhou, Cina. La dichiarazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Giacomo Centini: “Grazie di cuore per la preziosa donazione in questo momento di emergenza che rappresenta un supporto e un aiuto fondamentale per i nostri pazienti e per i nostri operatori” La dichiarazione del Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Alessandria: “Esprimo il più sentito ringraziamento ad ANGI e alla comunità italo- cinese.

Questo aiuto concreto ci permette di supportare meglio, in un momento di estrema emergenza, il nostro personale e i degenti” L’ANGI è un’associazione che ha base a Torino e che da anni svolge un’attività di promozione e integrazione culturale per favorire rapporti di amicizia ed integrazione sociale tra Italia e Cina. Nata nel 2007 per volontà di Chen Ming l’associazione è un punto di riferimento per la comunità cinese a Torino (oltre l’80% dei cinesi a Torino proviene dalla Provincia di Wenzhou e fino allo stop dei voli c’erano collegamenti diretti con la città). Tra i partner italiani di ANGI ci sono le Camere di Commercio, il Politecnico e l’Accademia Albertina. Nel corso degli anni l’associazione, grazie al coinvolgimento dei cittadini cinesi in Italia e delle istituzioni cinesi e italiane è diventata un ponte tra i due paesi favorendo progetti di integrazione socio culturale. Proprio nell’ambito di uno di questi progetti il rettore dell’Università di Wenzhou visitò Alessandria e in seguito, nell’ottobre dello scorso anno, l’Università cinese inviò due professoresse, specialiste di Turismo, che visitarono per sette giorni la nostra provincia e presero parte ad un convegno presso la sede di Alessandria dell’Università del Piemonte Orientale.

All’inizio dell’emergenza ANGI chiese aiuto ai cinesi in Italia e alla popolazione italiana per raccogliere materiale sanitario e all’epoca anche la provincia di Alessandria si attivò con dinamismo. Oggi quella solidarietà viene ricambiata con generosità perché quando le fabbriche in Cina hanno ripreso la produzione, il governo di Wenzhou, riconoscente per la generosità degli italiani, ha cominciato ad inviare a Torino materiale sanitario. Parte di queste forniture, grazie all’interessamento di ANGI, verranno inviate ora anche ad ASL AL e Ospedale di Alessandria. Un primo carico è già arrivato e dal momento che le necessità dei presidi della provincia sono in continua crescita si auspica che tali donazioni possano moltiplicarsi.

Ufficio stampa Asl AL