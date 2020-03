Ricerca per:

A San Bartolomeo al Mare, la ditta specializzata ha iniziato ieri sera il trattamento di sanificazione delle strade e marciapiedi pubblici, nelle vie e nei punti attualmente maggiormente transitati, con l’utilizzo di prodotti specifici, conformi ai criteri ambientali ed approvati dal presidio medico chirurgico. L’utilità di questo tipo di intervento contro il Covid-19 non è stata accertata dall’Istituto Superiore di Sanità, ma ha funzione di igienizzazione e disinfezione delle superfici.