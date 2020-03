La correttezza, questa sconosciuta.

Capita in molti ambienti, ma noi possiamo solo raccontarvi quella del mondo del giornalismo che è il quello in cui viviamo.

Un problema dei giornali, quando muore qualcuno soprattutto, è quello di reperite “la foto del morto”. Così si dice in gergo. Certi direttori dei giornali pur di averla, sarebbero disposti a fare qualsiasi perché per un giornale, è inconcepibile scrivere un articolo di una persona deceduta senza pubblicarne l’immagine.

Così vessano i collaboratori per trovarla, oppure la cercano sul web. E quando la trovano la pubblicano. E lo fanno subito perché per loro arrivare primi e pubblicare prima degli altri è di fondamentale importanza.

Cìè chi preferisca la corretta e chi invece la velocità e questi ultimo, spesso, prendono foto dal web da siti la cui riproduzione è riservata e non potrebbero farlo se non previa autorizzazione dei responsabili del sito.

In questo periodo di Coronavirus può succedere spesso.

Uno dei siti la cui riproduzione delle foto e dei testi è riservata, ad esempio, è il sito http://www.donorione.org/ quanto mai utile soprattutto perché ha tutte le foto delle suore e dei sacerdoti della comunità orionina di Tortona che, purtroppo, in questo periodo stanno morendo in numero molto elevato.

La riproduzione di testi e foto, pubblicati in questo sito (come in tanti altri) è riservata ed è scritto in fondo all’home page. Per pubblicare immagini e testi è necessario essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal proprietario e, ovviamente, citare la fonte, cioé il sito http://www.donorione.org/ da cui si prendono immagini e testi.

Lo sappiamo bene perché per poter pubblicare le foto di suore e sacerdoti che vedete su Oggi Cronaca abbiamo chiesto (e ottenuto) esplicita autorizzazione.

Ci sono poi siti, la cui riproduzione dei testi e delle immagini non è riservata ma di libero utilzizao, sempre a condizione però che si citi la fonte, cioé il link da cui foto e immagini sono state “prese”.

Queste informazioni si trovano tutte in fondo all’home page sotto parola “Copyright”.

Noi di oggi cronaca ad esempio concediamo l’uso di testi e immagini a condizione che venga citata la fonte, come potete leggere al link https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ .

Purtroppo diversi giornali e giornalisti, anche locali, in barba ad ogni scrupolo professionale, prendono le immagini dal web senza citare la fonte o addirittura quando la riproduzione è riservata.

Perché abbiamo scritto tutto questo? Perché l’aspetto buffo della cosa è che spesso chi “preleva” abusivamente testi e immagini in fondo al sito ha la dicitura “Riproduzione riservata”.

Un “ladro” che vieta agli altri di rubare ciò che non è suo e di cui lui stesso si è appropriato abusivamente e indebitamente. Non è buffo?