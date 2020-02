Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Per le prenotazioni rivolgersi al Teatro tel. 0131 820195: la biglietteria è aperta nei pomeriggi da martedì a venerdì compreso.

Un appuntamento unico per una serata che intende allargare il consueto spazio pianistico ad esperienze coinvolgenti e piene di suggestioni.

Tra gli autori Defalla con la Danza del fuoco, Rachmaninoff e Strauss, in sue trascrizioni originali.

Venerdì 14 FEBBRAIO p.v. alle ore 21,15, al TEATRO CIVICO ritorna fra noi RAIMONDO CAMPISI , con il suo “Pianoforte-Spettacolo”, che ancora una volta non ci deluderà, con il Recital Classic & Jazz Piano .