Nei giorni scorsi gli studenti delle classi 4^AR e 5^AR Amministrazione, Finanza e Marketing dell’I.I.S. Marconi di Tortona, hanno incontrato, nell’Aula Magna del plesso “Carbone”, Giuseppe Sorgon, Quadro Direttivo di UBI Banca e Membro Effettivo dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Nato a Tortona, e con un’esperienza di quasi 40 anni nel settore bancario, Sorgon ha tenuto una lezione completa e molto coinvolgente sulla definizione di “banca” o “istituto di credito” e su tutte le trasformazioni che quest’ultima ha subito nel corso degli anni, dai tempi dell’antica nota banco, per poi passare, alla Legge Beneduce del 1936, fino alla riforma del sistema bancario introdotta dalla Legge Amato del 1990, che avviava la privatizzazione delle Banche pubbliche con la trasformazione degli istituti di Diritto Pubblico e delle Casse di Risparmio in Società per Azioni; per arrivare infine ai principi determinati dagli Accordi di Basilea. Uno degli eventi più importanti tra quelli che hanno scandito il cambiamento del sistema bancaria, ribadisce Sorgon, è stato l’introduzione dell’euro (1^ gennaio 2002), che ha portato alla nascita della BCE (Banca Centrale Europea) ovvero l’organismo supremo che controlla le politiche monetarie della zona euro delle quali è responsabile.

Tutti questi passaggi hanno portato la funzione primaria di un istituto bancario, cioè quella di raccolta e promozione del risparmio, ad evolversi in attività di intermediazione finanziaria e nei più moderni servizi di gestione titoli, consulenza, custodia e amministrazione offerti dalla banca moderna e, soprattutto, dalla Home Banking, che al giorno d’oggi è diventato uno dei servizi più diffusi, in quanto permette di effettuare una molteplice quantità di operazioni comodamente dal proprio smartphone.

La lezione, intensa e ricchissima di spunti e contenuti, si è rivelata estremamente utile per la formazione specifica e d’indirizzo dei “futuri ragionieri”, che hanno potuto non solo avere un “assaggio concreto” sulla realtà del funzionamento di questi grandi istituti di intermediazione finanziaria, ma anche su gran parte degli gli aspetti economici che vengono affrontati durante il percorso di studi.

Juan Manuel COGGIOLA – 5^AR Amministrazione, Finanza e Marketing