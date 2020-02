Commovente episodio ieri pomeriggio a Tortona che ha visto protagonista una pensionata di 87 anni. La donna che abita in un’alloggio in via Balustra aveva problemi con la serratura di casa che non funzionava bene e ha cercato di aggiustarla da sola.

Purtroppo la serratura si è irrimediabilmente rotta e la donna è rimasta chiusa fuori dalla propria abitazione e non riusciva più ad entrare.

A risolvere la situazione sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona prontamente intervenuti sul posto.

Quando i pompieri sono arrivati hanno visto la pensionata con ancora in mano un flaconcino di “svitol” che però a quel punto non serviva più a nulla.

I Vigili del fuoco sono riusciti smontare la serratura consentendo alla pensionata di rientrare in casa. Un vicino di casa della donna, nel frattempo si era offerto di aiutarla andando a comperare una serratura nuova che poi è stata montata sulla porta d’ingresso.

Sempre ieri pomeriggio i pompieri sono anche intervenuti lungo la nuova tangenziale, tra il campo nomadi e il casello autostradale per un incendio di sterpaglie che si è verificato sul ciglio della strada, e che hanno spento in circa un’ora.