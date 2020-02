Ricerca per:

Secondo quanto emerso il 38 enne guidava con un tasso alcolemico di 1,88 g./l. e per questo gli veniva pertanto ritirata la patente di guida.

I militari lo hanno accertato in seguito ad un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto l’uomo, risultato positivo all’alcotest.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona durante un servizio di controllo del territorio effettuato nel pomeriggio di domenica, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria un uomo di 38 anni, residente ad Alessandria per guida in stato di ebbrezza.