Il Comune di Tortona considerato che al 31/12/2019 il contratto di manutenzione del servizio di Videosorveglianza risulta scaduto e che pertanto risulta necessario riaffidare la manutenzione degli impianti al fine di garantire l’operatività delle apparecchiature ed assicurare tutte le attività sopra elencate; ha deciso di affidare il servizio di assistenza e manutenzione dell’impianto di videosorveglianza alla società Unità Gamma S.R.L. di Tortona.

Quanto sopra riscontrato che la ditta Unità Gamma nel corso del 2019 ha garantito tempestività nell’esecuzione delle lavorazioni richieste e per l’anno 2020 ha offerto un importo inferiore rispetto al canone dello scorso anno per l’esecuzione degli interventi previsti dal Capitolato.

Il Comune di Tortona infine ha anche verificato che il servizio offerto dalla Unità Gamma risulta soddisfare le esigenze segnalate dal Funzionario Delegato del Servizio Polizia Municipale e che l’impresa assicura i massimi requisiti di garanzia e di serietà e che, oltretutto risulta strutturata, per effettuare sul territorio interventi di vigilanza privata con tutte le conseguenze dirette ed indirette in relazione al rispetto dei requisiti necessari per l’eventuale trattamento dei dati personali che possono scaturire durante gli interventi di manutenzione.