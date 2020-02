Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

I fondi che raccolti nelle varie serate in programma verranno impiegati per restauro della Cappella dell’Accademia

Questa volta l’Accademia ha fatto le cose davvero in grande facendo esibire alcuni bravi allievi della docente Sabrina Lanzi (nella foto piccola) che è anche nonché direttore artistico della Monferrato Classic Orchestra giovanile.

Un ennesimo “Tutto esaurito” per il concerto-aperitivo che si è svolto ieri presso l’Auditorium dell’ Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” di Tortona alla presenza, oltre che di un folto pubblico, del vice sindaco e assessore alla Cultura Fabio Morreale e del presidente del Consiglio Giovanni Ferrarai Cuniolo.

Tutto esaurito per il concerto dell’Accademia Musicale “Perosi” di Tortona con Sabrina Lanzi e i suoi allievi. Le immagini