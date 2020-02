Ricerca per:

Commenta Ameglio: "Siamo contenti che gli imprenditori da Venezia abbiamo scelto la nostra provincia per la loro visita di formazione. Il nostro territorio è molto particolare dal punto di vista agricolo, perché presenta una varietà di colture e allevamenti come poche altre zone di Italia possono vantare. Accogliamo con en

Gli imprenditori Agia (Associazione Giovani Imprenditori – under 40) hanno fatto visita ad alcune aziende rappresentative per comparto: Azienda Barozzi (allevamento caprino) e Il Faldo (ortaggi) di Castellazzo Bormida, Tenuta San Pietro (vino) di Tassarolo, Fratelli Ameglio (allevamento Razza Piemontese del presidente provinciale Cia Gian Piero Ameglio ) di Franchini di Altavilla, Agriturismo Gatti (vino, nocciole, ristorazione) di Camino.

Una quindicina di giovani agricoltori Cia provenienti da Venezia sono stati ospiti per due giorni sul nostro territorio, nell’ambito di un viaggio studio realizzato dalla collaborazione delle due organizzazioni Cia, di Venezia e Alessandria.

Giovani imprenditori da Venezia in visita nelle aziende Cia di Alessandria