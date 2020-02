Un vero e proprio bagno di folla a Cervo per un incontro indimenticabile con Gianrico Carofiglio a Cervo. Intelligente, preparato, colto, misurato, elegante, sornione, simpatico, gentile: Gianrico Carofiglio ci ha raccontato il suo ultimo romanzo “la misura del tempo” ed Einaudi, in cui torna l’avvocato Guerrieri.

Un grande lavoro di squadra, grazie all’associazione Cumpagnia du Servu, a Francesca Rotta Gentile che é riuscita nell’impresa quasi impossibile di portare Carofiglio a Cervo, e ha curato con grande professionalità e sensibilità questo incontro con quello che oggi è uno degli scrittori più acclamati e tradotti in tutto il globo e primo in classifica.

Grazie al Comune di Cervo che crede nella cultura di qualità e sostiene una rassegna così importante per tutta la Riviera e per tutti i Comuni coinvolti oltre a Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera. Un pomeriggio che è stato un viaggio appassionato nei meandri della alta letteratura e della giustizia.Si è creata un atmosfera magica e l’oratorio di Santa Caterina si è trasformato in un caldo e accogliente salotto letterario, pieno fino all’inverosimile. Il pubblico completamente incantato e coinvolto, ha posto anche molte domande, i libri sono andati tutti esauriti, gli studenti del Liceo hanno interagito con il grande autore, ponendogli domande molto interessanti, la prof. ssa Nicoletta Sasso, nota docente di lettere del Liceo Vieusseux di Imperia, appassionata lettrice di Carofiglio,molto emozionata, ha posto domande raffinate e mai banali, scegliendo anche alcune musiche citate all’interno del libro. Il Sindaco di Cervo Lina Cha ha espresso grande soddisfazione per questo incontro che rimarrà tra quelli memorabili di Cervo per apprezzamento e richiamo di pubblico. Carofiglio ha avuto modo di fare un giro nel borgo di Cervo e ne è rimasto affascinato. A seguire, una eccellente cena, con l’autore, al ristorante San Giorgio di Cervo con la proprietaria e chef Caterina Lanteri Cravet e un bel gruppo di lettori. Carofiglio si è rivelato molto cordiale e disponibile anche durante la cena che è stato un bellissimo momento di convivialità. Il prossimo grande incontro sarà domenica 9 febbraio a Imperia con Benedetta Cibrario, finalista al Premio Strega con il romanzo “il rumore del mondo” ed Mondadori.

La giornalista Lucia Scajola condurrà l’intervista. Appuntamento, dunque, da non perdere alle ore 17.00 presso l’Auditorium della Camera di commercio Riviere di Liguria.