Una bella notizia finalmente: Rete Ferrovie Italiane (RFI) a cui competono i lavori di messa in sicurezza del cavalcavaferrovia sulla statale per Voghera (nella foto) ha finalmente appaltato i lavori per la messa in sicurezza della struttura e gli stessi inizieranno a breve.

La notizia l’ha data l’assessore ai lavori pubblici Mario Galvani durante la recente riunione della Commissione preposta (nella foto in basso) presieduta da Andrea Golinelli che si è tenuta l’altro giorno in municipio.

Si tratta del “famigerato” cavalcavia del quale abbiamo scritto innumerevole volte, per i camion che forzano quasi sistematicamente il blocco dei mezzi pesanti, vi passano sopra andando ad aumentare il pericolo di una struttura a rischio che necessitava da tempo di manutenzione.

Mario Galvani

“Il progetto è stato approvato da RFI – ha detto Mario Galvani – e dopo un recente sopralluogo sono stati affidati i lavori che prenderanno il via a breve ed avranno una durata di circa due mesi o poco più.” I lavori verranno effettuato soprattutto nelle ore notturne con la zona illuminata con grandi lampioni e per questo periodo di tempo gli abitanti delle case vicine dovranno avere pazienza. I rumori in compenso non dovrebbero essere forti perché si tratterà di ripulire i ferri, cospargervi sopra del materiale rinforzante e antiruggine poi ridipingerlo e risistemare la struttura in cemento armato.

“La scelta dei lavori notturni – ha aggiunto Galvani – era necessaria in quanto durante il giorno passano i treni.”

Durante la riunione della Commissione è emerso che per tutto il tempo in cui dureranno i lavori di ripristino della sicurezza del cavalcavia, il traffico verrà interdetto e la strada completamente chiusa nel tratto compreso tra la rotonda dell’Oasi e quella per la provinciale di Castelnuovo Scrivia. Ovviamente sarà consentito l’accesso ai mezzi che dovranno recarsi presso i negozi e al laboratorio medico che si trova in zona Villoria, a breve distanza dall’ex Hotel Oasi.

Dopo questi lavori dovranno iniziare quelli che riguardano il cavalcavia sulla ex statale 10 per Alessandria, dopo il ponte sullo Scrivia nei pressi dell’ex ristorante Bel Sit già oggetto di un primo intervento. L’avvio di questi lavori è previsto a primavera inoltrata fine maggio o inizia giugno e comunque dopo quelli del cavalcaferrovia precedente, per non creare troppi problemi al traffico.