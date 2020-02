In poco meno di 24 ore, oltre 10.000 persone hanno “aperto” e letto l’articolo del nostro giornale sul decesso improvviso della 51enne Criselda Cobinao, in arte Cyndi Go, cantante di origini filippine ma da tantissimi anni residente a Tortona e, come si può vedere anche solo da questo dato, molto amata e apprezzata. Le onoranze funebri Cadirola, ottenuto il nulla osta dalle Filippine hanno già fissato la data dei funerali che si svolgeranno dopodomani, lunedì 17 febbraio, alle 15,30 presso il Santuario della madonna della Guardia di Tortona, mentre il santo rosario verrà recitato domani, domenica 16 febbraio alle 19 sempre al santuario.

Dopo il funerale la salma sarà portata al tempio crematorio di Valenza dove sarà cremata

Nell’attesa è possibile vedere le spoglie di Cyndi per un ultimo saluto presso la casa funeraria lungo la ex statale per Genova.

Intanto sul profilo Facebook di Cyndi si sprecano le frasi di ricordo e commemorazione per una donna che ha lasciato il segno. Ne riportiamo di seguito alcuni tra i più significativi:

Non ci sarà mai più tutto quello che avremmo voluto fare insieme, ma resterà per sempre nei nostri cuori tutto quello che abbiamo vissuto con te….unicorni sempre!!! – Susy

Mancherai cyndi, la tua voce, la tua dolcezza, la tua borsa piena di dolciumi e caramelle per me… era impossibile non volerti bene ❤️ riposa in pace – Yara

R.i.p.amore di zia 💔tu insieme alla mamma ve ne siete andati via in silenzio senza nemmeno avere il tempo di riabbracciarci vi tengo sempre nel mio ❤ canta anke da lassù insieme alla tua mamma vi amo e vi amerò sempre …così mi kiamavi sempre zia e io lo sarò x sempre rimarrete sempre nel mio ❤💔💔💔💔 – Dorotea

Povera ragazza…così giovane…mi dispiace tanto, Lucia! Ti abbraccio! Condoglianze ai suoi cari – Manuela

Cara Amica il mio pensiero va a te che te ne sei andata nel giorno dell’amore,e tu di amore ne hai dato tanto. Cyndi mancherai,mancherà il tuo carattere gioviale i tuoi modi gentili,mancherà la tua splendida voce..mancherai Tu meravigliosa creatura. Resterai nel mio cuore e un giorno lassù ci ritroveremo a farci una chiacchierata e tante risate. Ora sei con la tua amata Mamma e canterai con gli Angeli..😘❤ – Barbara

Era speciale.Riposa in pace tesoro Cara. Il mio cuore piange. – Maria

A Piancavallo ci siamo divertite tanto a fare Karaoke grazie Cyndi ti porterò sempre nel mio cuore donna meravigliosa♡♡♥♥♥ – Anna Maria

piccola…. non potrò più ascoltare la tua bellissima voce, giocare con le note…. così, improvvisamente sei andata a cantare altrove, altre orecchie renderai felici altri cuori saranno migliori…

dolce Cyndi Go un pezzetto di te resterà qui con me ❤️❤️❤️❤️❤️ – Antonella

Sono venuta a darti l’ultimo saluto … non ci credo ancora … mi manchera’ il tuo carisma, la tua simpatia e la tua solarita’. Ti abbraccio .. ora canterai con gli angeli. Ciao Cindy. – Daniela

Dopo una giornata in cui non ho saputo che dire, prendo in prestito parole d’altri.Ciao Cyndi Go!

“La vita è una grande sorpresa. Non vedo perché la morte non potrebbe esserne una anche più grande”. (Vladimir Nabokov) – Gianluca

I karaoke più significativi, le risate che rasserenavano, i discorsi profondi e le tue parole rassicuranti, la mia disastrosa esperienza che hai reso un parco giochi, come te nessuno, RIP Cyndi Go 😔 – Claudio

Pensavo fosse un brutto scherzo ma purtroppo non è così…. La persona più generosa che io abbia mai conosciuto, una zia e sorella meravigliosa….. RIP amica mia 🕯️ – Adeta

Carissima Cyndi… Vicine di casa, (a lavoro) ci vedevamo tutti i giorni, solo una settimana fa sono passata a prendere un Milk Tea nel tuo negozietto, e ancora ieri ti ho salutata e vista in perfetta forma…

Mi addolora molto, Tortona ha avuto una brutta perdita, persona fantastica, disponibile e sempre solare… Voce spettacolare… Mi rincuora che ovunque tu sia ora rimarrai in pace in eterno, un abbraccio fortissimo… ❤️ Riposa in pace… Cyndi Go ❤️ – Jacheline

Anche se certe cose non possono tornare rimarranno per sempre 💔

Non ho molte parole al momento, avrei voluto dirti ancora molte cose ma non c e stato tempo ….

Porterò con me la tua smisurata generosità , i tuoi dolci fatti con amore, le nostre serate in compagnia, le nostre lunghissime cene che finivamo a dormire sul divano, ricordero la tua risata contagiosa , ricordero soprattutto le piccole cose, oggi c e un grande sorriso in meno qui sulla Terra ma tu continua a sorridere dovunque sei, ricordero la tua bellissima voce e quella canzone che ti facevo cantare fino allo sfinimento, chiunque sia stato nel tuo cuore sa oggi che è un bel posto dove rimanere perché nel nostro ci sarai sempre , siamo stati fortunati ad avere la tua amicizia tu sapevi bene cosa volesse dire la parola voler bene…

Sei stata amore puro per chiunque abbia avuto l onore di esserti amico e impossibile ora non avere un vuoto enorme…. Manchi già tantissimo e non so tutti qui che faremo senza te. .. mi piace pensarti felice sulla tua spiaggia preferita bere la tua coca con kg di ghiaccio…Speravo davvero non fosse vero , speravo fosse un tuo bruttissimo scherzo ma purtroppo è vero te ne sei andata all improvviso così troppo presto … Per il resto non esistono parole per il bene che ti volevamo tutti noi…

Rip💔 – Sony Otto