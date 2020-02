Si svolgeranno a partire da lunedì 24 febbraio le Assemblee di Zona della Cia di Alessandria per informare gli associati sulle novità di carattere politico-sindacale e tecniche dell’Organizzazione.

Gli appuntamenti sono:

Alessandria, lunedì 24 febbraio, ore 9:30 in Camera di Commercio (via Vochieri, 58);

Ovada, mercoledì 26 febbraio, ore 9:30 all’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato (via Torino, 69);

Tortona, giovedì 27 febbraio ore 10 alla cooperativa Volpedo Frutta a Monleale (piazza G. Bruno, 1);

Novi Ligure, giovedì 27 febbraio ore 15 negli uffici zonali Cia (corso Piave, 6);

Acqui Terme, venerdì 28 febbraio, ore 9:30 a Palazzo Robellini (piazza Levi);

Casale Monferrato, venerdì 28 febbraio, ore 15:00, Parco del Po (Viale Lungo Po Gramsci, 8/10).

Il ciclo di incontri sarà chiuso dall’Assemblea provinciale, dal titolo “La provincia che vogliamo”, che si svolgerà in Camera di Commercio ad Alessandria alle ore 9:00 di lunedì 2 marzo.

Nelle assemblee saranno approfonditi temi di interesse territoriale a seconda delle peculiarità delle Zone e illustrate le novità della prossima Pac e alcuni argomenti di carattere tecnico, oltre ad essere portato avanti il progetto Cia nazionale “Il Paese che vogliamo”.

Commenta il presidente provinciale Gian Piero Ameglio: “Essere presenti alle Assemblee significa far vivere l’associazione e i suoi obiettivi, lavorare fattivamente nella condivisione di impegni che miglioreranno le attività agricole, gli imprenditori e i loro propositi, assumere rilevanza attraverso una rappresentanza partecipe, attiva e consapevole delle problematiche e delle possibili migliorie da attuare. Per questi motivi, Cia ritiene il momento assembleare il cuore della propria attività e invitiamo tutti i Soci a prenderne parte, per un confronto utile e informato sull’agricoltura del nostro territorio”.