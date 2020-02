Ieri pomeriggio, tre cittadini albanesi tra i 22 e i 24 anni, tutti senza fissa dimora, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri di Serravalle Scrivia per furto continuato in concorso di energia elettrica. I Carabinieri, intervenuti durante un controllo all’interno di un appartamento, hanno notato che la scatola di derivazione dell’impianto elettrico condominiale era stata manomessa, accertando successivamente che non vi era alcuna utenza attiva in corrispondenza dell’appartamento occupato dai tre, nonostante risultasse servito da corrente elettrica.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che il terzetto aveva occupato senza titolo l’appartamento, risultato di proprietà di una persona residente a Genova. Per i tre sono scattate le manette e, in attesa del processo di convalida con rito direttissimo presso il Tribunale della Procura della Repubblica di Alessandria, sono stati ristretti nelle camere di sicurezza dei Carabinieri di Novi Ligure. Oltre al furto di corrente elettrica, dovranno rispondere del reato di invasione di edificio.