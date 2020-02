Un forte incremento di marocchini passati da 479 a 546, e di egiziani (da 82 a 102) ma il numero degli stranieri che sono arrivati a Tortona nel 2019 è complessivamente diminuito rispetto all’anno precedente perché se nel 2018 ne erano arrivati ben 214 nell’anno appena trascorso, cioé nel 2019, ne sono arrivati “solo” 177 e siccome la popolazione è aumentata di 86 unità rispetto all’anno precedente, la percentuale di stranieri residenti a Tortona non cambiata nell’ultimo anno: sempre il 16% della popolazione, che resta comunque un dato molto alto.

Questi i dati salienti della popolazione tortonese al 31 dicembre dello scorso anno, divulgati dall’Ufficio Anagrafe.

Prima di lasciarvi alla lettera dei dati nudi e crudi, però ci sono altre considerazioni da fare: La popolazione in generale è aumentata di 86 persone, passando dai 27.291 abitanti del 2018 agli attuali 27.337. Diminuiscono i giovani di tutte le fasce e aumentano le persone con oltre 66 anni passate da 6.661 a 6.738. Sono aumentate anche le famiglie (da 12.494 a 12.579) a testimonianza che sempre più persone vivono da sole e infatti il 39,2% delle famiglie è composto da una persona soltanto.

Di seguito tutti i dati al 31 dicembre 2019

Abitanti (al 31 dicembre 2019)

27.377 di cui:

– 13.110 maschi 48%

– 14.267 femmine 52%

incremento 86



Il dato è provvisorio e soggetto a revisione per le verifche in corso del censimento (a campione) della popolazione e delle abitazioni al 6 ottobre 2019 (l’attività sul territorio è terminata il 20.12.2019) e per il confronto con le risultanze del dato gestito dalla anagrafe nazionale della popolazione.

I dati definitivi saranno diffusi non appena validati dall’ISTAT.



Struttura della popolazione (al 31 dicembre 2019)

– da 0 a 16 anni: 3.449 di cui infanzia 0<3: 556 – prescolare 3<6: 633 – in obbligo scolastico 6<16: 2.260

– da 16 a 65 anni: 17.190

– oltre i 66 anni: 6.738



Famiglie (al 31 dicembre 2019)

12.579 di cui il 39,2% composte da una sola persona, il 29% da 2 persone.

La composizione media è di 2,5 persone per famiglia.



Stranieri

Sono 4.553 (+ 177 rispetto al 2018), costituiscono il 16% della popolazione (residenti, con permesso di soggiorno regolare, per lavoro autonomo o subordinato, o ricongiungimento famigliare; per i cittadini comunitari con i requisiti di regolarità di soggiorno – risorse economiche sufficienti e copertura sanitaria – di cui al D. Lgs n.30/2007; richiedenti asilo con regolare permesso).



Le comunità più presenti sono le seguenti: (tra parentesi il dato del 2018)

Romania 1.628 (1.623)

Albania 522 (525)

Marocco 546 (in forte incremento – nel 2018 erano 479)

Tunisia 230 (214)

Sri Lanka 222 (191)

Cina 164 (169)

Ucraina 162 (165)

India 156 (136)

Egitto 102 (82)

Ecuador 68 (67)

Pakistan 76 (61)

Nigeria 53 (40)



Stranieri che hanno acquistato la cittadinanza italiana: 80. Nel 2018 erano 64