Organizzata dal gruppo alpini di Novi, si terrà questa sera, al teatro della parrocchia dei Frati francescani in viale della Rimembranza a Novi Ligure, inizio ore 21, ingresso ad offerta libera, la rappresentazione “A colpi di timone”. Si tratta di una commedia davvero divertente messa in scena dalla compagnia teatrale “I Gobbi” di Arquata.

Una compagnia dialettale che ha raggiunto livelli artistici davvero elevati tanto da imporsi in concorsi di notevole importanza. Il ricavato di eventuali offerte sarà devoluto al fondo per le attività assistenziali della parrocchia di Sant’Antonio.

La commedia “A colpi di timone” vede il protagonista Giovanni Bevilacqua, armatore genovese, scapolo, onesto, schietto, leale e galantuomo che è anche sindaco della Provveditoria ligure. Andando per mare, mentre è alla guida di una delle sue navi, a causa del mare agitato, riceve un colpo di timone al petto. Dopo qualche mese, avendo sempre dolore, si fa fare una radiografia il cui responso risulta essere molto chiaro: gli rimangono tre mesi di vita Decide allora di prendersi alcune soddisfazioni, dicendo in faccia alla gente quello che pensa, e comincia proprio dai dirigenti della Provveditoria ligure, accusandoli di volersi approfittare dei lavoratori del porto e non firma il bilancio aziendale. All’assemblea degli azionisti dice tutto quello che pensa e scoppia lo scandalo. Da qui in avanti è tutta una serie di situazioni divertenti ed allo stesso tempo che ti lasciano con il fiato in sospeso, fino a quando il dottore comunica al Bevilacqua la sua reale condizione di salute e che aveva commesso un errore. Da qui….

Maurizio Priano