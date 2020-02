Nell’ultimo periodo è diventata particolarmente diffusa l’idea di vendere i prodotti senza averli materialmente in magazzino. In realtà, si tratta di un livello di business completamente innovativo che può essere considerato vantaggioso per chi abbatte tutti i costi ed in più, riesce ad essere pratico e rapido. Vendere online senza magazzino, comporta un sistema per portare il tuo business ad un livello successivo. Infatti, nel mondo del web, l’idea di vendere con il dropshipping è diventata un vero e proprio tormentone. Si tratta di un pacchetto “chiavi in mano” in cui gli utenti potranno fare degli ordini attraverso il vostro Store, sulla base di una vetrina che avete concordato con un fornitore. In pratica, il vostro negozio fungerà da intermediario tra il fornitore ed il cliente finale. Grazie a questo sistema si ha la possibilità di incassare poi, la percentuale di vendita.

Perché valutare l’ipotesi di vendere on-line?

Si può decidere di vendere on-line in quanto si hanno tanti vantaggi. Infatti questo settore, secondo i dati Istat fa capire che l’accelerazione ha tutt’altra intenzione che di fermarsi. Basti pensare che nel 2019, nel solo mese di dicembre, c’è stato un incremento di 0,8 punti in percentuale sul valore delle vendite. Il commercio elettronico è cresciuto a dismisura ed inoltre, si è parlato del 38% delle vendite in più rispetto allo scorso anno. Anche la grande distribuzione ha avuto una crescita pari al 1,4% e i piccoli negozi stanno crescendo a dismisura con un aumento in percentuale di 18,4%. Insomma, dati sicuramente positivi che potrebbero essere interessanti anche da un punto di vista del dropshipping. Questo sistema, infatti permette di svolgere in maniera eccezionale la vendita, senza doversi preoccupare dei costi di magazzino o di gestione. In pratica, funziona semplicemente da intermediari. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Come funziona il dropshipping?

Molti si chiedono come funziona il dropshipping, vantaggi e svantaggi a disposizione. In realtà, secondo gli esperti, si tratta di un sistema completamente innovativo. Chi non ha un grande capitale di investimento potrebbe optare per questo tipo di sistema. Infatti, parliamo dell’occasione di vendere senza il magazzino. In pratica, il negozio che avrete in rete permetterà di non preoccuparsi della spedizione, né tanto meno del magazzino, quindi della gestione della merce. Attraverso semplicemente un sistema di vendita, si diventerà l’interfaccia con il fornitore per il pubblico finale. L’unica occupazione è quella di pubblicizzare al meglio il proprio store. La fase fondamentale per questo tipo di attività è quella in cui si trovano i fornitori. I fornitori, generalmente, sono coloro che vi daranno una buona percentuale, inoltre vi daranno anche determinati pacchetti di articoli. Chi sceglie di optare per un e-store di questo tipo, può decidere di trovare il tipo di settore che gli piace e quindi gli oggetti ed i prodotti legati a quell’ambito. Esistono milioni di fornitori che mettono in campo sistemi di dropshipping di tale tipo. Grazie a questo sistema, si potrà subito iniziare a vendere facendo però prima un’analisi sui prezzi della concorrenza, sul cliente di riferimento e sulla scelta dei prodotti.