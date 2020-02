Da Venerdì 14 Febbraio 2020 a Domenica 16 Febbraio 2020 dalle 16,30 alle 19,30 lungo le Vie del centro cittadino

c’è Diano In love.

In occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, il Comune di Diano Marina in collaborazione con la Confcommercio del Golfo Dianese, l’Associazione Famia Dianese, gli esercizi commerciali e le strutture ricettive dianesi, propongono una serie di iniziative dal 14 al 16 febbraio 2020: animazione con la “bolla” a cura di TV Social Network, distribuzione cioccolatini, musica in filodiffusione a tema, vetrine ed allestimenti a tema a cura degli esercizi commerciali, proiezioni sulle facciate degli edifici, le migliori offerte nei negozi, pacchetto hotel convenzionati.