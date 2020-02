Ricerca per:

Gli organizzatori vi aspettano per una serata frizzante e divertente con tante sorprese e ospiti speciali.

Possono iscriversi grandi e piccini, uomini e donne, per ogni informazione in merito potete chiamare al seguente n. 3479347027.

Un evento da non perdere che porterà sul palco tante belle ragazze e non solo.

Nuovo appuntamento con la bellezza e l’ allegria: sabato prossimo, 8 febbraio 2020 alle ore 21 presso il locale Lafus-Gastronomia musicali in Via Vittorio Veneto 10 a Tortona, si svolgerà la prima tappa del concorso di bellezza “Miss e Mister Oasi Piemonte” della Beauty Fashion Music Tortona di Lucia Guarini.

Sabato al bar Lafus di Tortona un concorso di bellezza aperto a tutti. Come iscriversi