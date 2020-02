Il Comune di Tortona ha costituito un gruppo di lavoro composto oltre che dall’Amministrazione, anche da CISA (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale), Centro per l’Impiego, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Carabinieri, al fine di potenziare i servizi sociali ed in particolare consentire un efficace monitoraggio di tutti gli aspetti legati al reddito di cittadinanza.

Attualmente sono oltre 600 le richieste di erogazione in tutto il territorio tortonese, mentre ulteriori 127 domande sono state escluse.

Come noto, i criteri di assegnazione vengono determinati in base al reddito del richiedente, calcolato su base ISEE. Del gruppo di lavoro fa parte anche la Guardia di Finanza a cui spetta il compito di controllo e di indagine sull’emersione del lavoro “nero”.

Il Centro per l’Impiego è inoltre impegnato nell’effettuare colloqui individuali con i percettori del reddito per inserirli in percorsi che consentano loro di trovare opportunità di lavoro, ad iniziare, in molti casi, dall’iscrizione nelle liste di disoccupazione.

Obiettivo del gruppo di lavoro è anche quello di elaborare strumenti utili a creare le basi per interventi specifici per il lavoro e l’individuazione di eventuali casi di difficoltà o disagio sociale attraverso una accurata conoscenza delle realtà del territorio.

“ Crediamo che questo strumento possa essere molto utile – ha dichiarato Luigi Bonetti Assessore al Lavoro del Comune di Tortona – anche per rafforzare la collaborazione fra tutti gli enti coinvolti, che fino ad ora si è rivelata molto proficua. Nell’immediato futuro l’intenzione è quella di coinvolgere anche l’INPS, nell’ottica di riaprire in città uno sportello di prossimità che garantirebbe un importante servizio non soltanto per i percettori del reddito di cittadinanza ma per tutti i tortonesi”.