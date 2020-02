A grande richiesta, mercoledì 19 febbraio, ritorna protagonista il servizio Mlol (Media Library On Line), la più importante piattaforma italiana di prestito digitale interbibliotecario, all’interno della quale si possono trovare e-book, quotidiani, riviste, immagini, spartiti musicali, mappe, contenuti audio, periodici, anche scientifici, e-learning, video, manoscritti, audiolibri, videogiochi, stampe 3D, banche dati o app. Presentato ufficialmente lo scorso novembre, Mlol ha già raggiunto i 400 iscritti e permette agli utenti del Sistema Bibliotecario del Monferrato di accedere alle risorse della piattaforma 7 giorni su 7, 24 ore su 24. L’appuntamento è a partire dalle ore 9,30 in Biblioteca Civica Giovanni Canna , quando, in collaborazione con Ilaria Casadei e Luca Minato del Servizio Civile Nazionale, si svolgeranno tre diversi momenti: fino alle ore 12,30 ci si potrà iscrivere alla Biblioteca e a Mlol , dalle ore 14,30 alle ore 17,30 ci sarà la possibilità di ricevere assistenza nell’utilizzo del servizio sui propri dispositivi (portando con sé smatphone, tablet, notebook, ebook reader, ecc.) e dalle ore 17,30 si chiuderà la giornata con un refresh sulle molteplici funzionalità di Mlol . Un’iniziativa, quella di mercoledì 19, che si rivolge anche a tutti coloro che, per un qualsiasi motivo, non hanno partecipato alla presentazione di novembre e che, prima di iscriversi, vorrebbero avere un approccio orientativo del servizio. Si ricorda anche che, per i tesserati alla Giovanni Canna o gli utenti delle biblioteche del Sistema Bibliotecario del Monferrato, iscriversi al servizio Mlol è facile e veloce: basta un click su www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca/mlol-iscrizione , oppure inviare una mail indirizzata a bibliote@comune.casale-monferrato.al.it , e in poco tempo si riceveranno le credenziali per collegarsi alla piattaforma e iniziare la navigazione. L’ingresso alla giornata di informazione e formazione, come sempre, sarà libero e gratuito. Info: 0142/444246-444379-444297 www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca/mlo