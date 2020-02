Ritorna il carnevale novese con una grande festa dedicata ai bambini. La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Associazione Arca Novese, Csp (Consorzio Servizi alla Persona) e Centrale del latte di Alessandria e Asti, si intitola CarNoviale e si terrà sabato 29 febbraio a partire dalle ore 14,30.

Tante le iniziative che interesseranno diversi punti del centro cittadino. Piazza Indipendenza sarà il punto di ritrovo e di iscrizione della sfilata in maschera che partirà alle 15: percorrerà viale Saffi, via Girardengo, piazza Dellepiane, via Roma, via Gagliuffi, via Antica Libarna, di nuovo via Roma, piazza Carenzi, piazza XXVII Aprile, via Giacometti, via Cavour, via Girardengo e si concluderà in piazza Dellepiane dove, alle 17,30, sarà premiata la maschera più bella. La sfilata sarà animata dall’accompagnamento musicale della Bandarotta Fraudolenta e dalla partecipazione di Musical Lab by La Bisarca. Sempre in piazza Dellepiane (ore 16) si terrà lo spettacolo gratuito “Il teatro dei burattini” di Eros Salvioli e nell’androne di Palazzo Dellepiane (ore 17) la compagnia I Matt’attori porterà in scena lo spettacolo teatrale quelli che aspettano la commedia “Vestiti su misura”.

Nelle vetrine di Palazzo Dellepiane saranno esposte le marionette della prestigiosa collezione Pallavicini (dal 22 al 29 febbraio), mentre nei locali dell’Ufficio Anagrafe sarà allestito il laboratorio delle maschere con un ospite d’eccezione, lo scultore Natale Panaro, scenografo del programma Rai L’Albero Azzurro. La tipica atmosfera carnevalesca sarà assicurata anche da un Ludobus carico di giochi in piazza Dellepiane e dalle vetrine a tema nei negozi del centro storico. Infine largo Valentina ospiterà filastrocche, giochi e la musica del gruppo Cantò Antra Curte. La prima edizione di CarNoviale avrà un’anticipazione il 22 febbraio (ore 15,30) al Museo dei Campionissimi con il laboratorio della cartapesta (bambini da 0 a 6 anni, costo 5 euro, per informazioni 0143-772279 772259) e il 25 febbraio (ore15,30) in Largo Valentina con frittelle per i piccoli in maschera.