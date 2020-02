Gavazzana Blues

Succede solo a Gavazzana, tutti i primi lunedì del mese

lunedì 3 febbraio 2020

cantine del Club, ore 21:30

Muriel d’Ailleurs

Il concerto racconterà di un’ispirazione elegante e affascinante mossa da una grande passione per il canto e per la musica gitana tramandata, senza spartiti, con le sfumature sincere di chi è cittadino del mondo e del mondo vuole raccontarne i contorni vissuti.

Dal Belgio, per la prima volta in Italia, Muriel d’Ailleurs, chitarra manouche e voce, in duo con Alexandre Tripodi al violino.

Giovane cantante e musicista, di origini francesi e ungheresi, Muriel d’Ailliers trascorre le sue estati d’infanzia in una roulotte in terra bretone immersa nell’universo musicale di famiglia.

Catturata dal Manouche e dal Gipsy Jazz, Muriel d’Ailleurs crea un suo stile Swing, la giovane artista compone e scrive brani originali che interpreta in Les Nouvelles Aventures di Muriel d’Ailleurs.

ingresso libero riservato ai soci

possibilità di iscriversi al Club già per l’anno 2020 (€20,00)