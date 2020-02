Ricerca per:

Lunedì 3 febbraio alle 10,30 nella parrocchia del Duomo si terranno i funerali di Ugo Ferrari, 88 anni, socio fondatore dell’associazione Marinai d’Italia sezione di Tortona nonché papà di Adelio Ferrari, ex assessore di Tortona, presidente provinciale di Confartigianato e dirigente della Camera di Commercio di Alessandria.