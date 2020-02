La Giornata Nazionale contro il bullismo sarà ricordata al Liceo Peano in modo particolare: nella mattinata del 7 febbraio scorso, infatti, è stata affissa all’ingresso dell’Istituto la targa “Scuola Debullizzata”.

Simbolo cui sta dietro un progetto che il liceo, in rete con altre scuole, da ormai tre anni realizza per sensibilizzare sul fenomeno del bullismo.

La Dirigente Maria Rita Marchesotti, il Sindaco di Tortona Federico Chiodi e l’assessore alle Politiche Giovanili Marzia Barbieri hanno sottolineato il ruolo della scuola, in sinergia con famiglia e sport, per educare alla legalità, alla cittadinanza e alla conoscenza di diritti e doveri in un’ottica di rete contro ogni forma di prevaricazione.

Emozionante anche l’intervento di Valentina Usala, arteterapeuta che sin dall’inizio del progetto collabora con il Liceo, che ha sottolineato la trasversalità e la continuità del progetto.

Il Liceo Peano è in prima linea nel combattere il bullismo in tutte le sue forme: bisogna trovare il coraggio di guardare in faccia questo fenomeno, di parlare senza voltarsi dall’altra parte: nel logo, infatti, le tre scimmiette a dire “VEDO, SENTO, PARLO!”.

La mattinata è proseguita con la partecipazione alla Camminata contro il Bullismo e Cyberbullismo, promossa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria in collaborazione con il Pool Antiviolenza, un team composto da docenti delle scuole superiori della provincia con un ruolo di sentinella sul territorio per individuare e affrontare i fenomeni di bullismo.

Il corteo si è diretto in Piazza Duomo, dove si è svolto il flashmob “Un palleggio contro il bullismo”, organizzato dal Derthona Basket e dall’Istituto Santachiara e patrocinato dal Comune di Tortona: in piazza gli studenti delle scuole cittadine hanno portato la loro testimonianza sul tema del bullismo.

Una mattinata colorata che, ci auguriamo, possa servire per sensibilizzare ad agire contro il buio che il bullismo crea nell’anima delle vittime.

Alice Ciccone e Diana Kravets