Venerdì 21 febbraio alle ore 21.30, presso il Museo Orsi in via Emilia 446, l’Amministrazione comunale di Tortona inaugura le celebrazioni per il Carnevale con una “Festa in maschera”.

“Si tratta di una novità assoluta per la nostra città – dicono in Comune – una serata ad ingresso libero con intrattenimento del gruppo “DeeJays in Tour” con il loro djset di musiche anni ’80 e ’90. La cittadinanza è invitata a partecipare… naturalmente in maschera!”