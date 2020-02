Nei giorni scorsi il Sottotenente Giovanni Verrengia e l’Appuntato Simone Ferrara della Guardia di Finanza hanno incontrato gli studenti delle classi terminali dell’I.I.S. Marconi di Tortona per illustrare le modalità di accesso all’annuale concorso per entrare a far parte del prestigioso corpo militare del Ministero delle Finanze. Il Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami ha per oggetto l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di Finanza, nell’anno accademico 2020-2021 e gli aspiranti candidati dovranno presentare la domanda entro le ore 12 del 21 febbraio 2020, attraverso l’apposita procedura online.

La Guardia di Finanza è un corpo di polizia ad ordinamento militare ed è parte integrante delle Forze Armate Italiane, ma dipende direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Sono previste diverse prove d’esame volte al superamento del concorso, che richiede un alto livello di motivazione ed una adeguata preparazione, ma offre ai giovani la possibilità di realizzarsi in un ruolo altamente qualificante al servizio dello Stato e della cittadinanza: una prova preliminare, mediante la somministrazione di test logico- matematici e culturali; una prova scritta di cultura generale; una prova di efficienza fisica; l’accertamento dell’idoneità attitudinale e di quella psico-fisica; la valutazione dei titoli; una serie di prove orali; una prova facoltativa in una lingua straniera e un’altra, sempre facoltativa, di informatica; la visita medica di controllo e l’accertamento dell’idoneità al pilotaggio per i concorrenti alla specializzazione di “pilota militare” ed infine una visita medica di incorporamento.

Un percorso duro e molto selettivo, certo, ma anche un impegno concreto per il proprio paese e per la legalità: una sfida che merita di essere colta.

Juan Manuel COGGIOLA – 5^AR Amministrazione, Finanza e Marketing