Ieri la Giunta Comunale di Alessandria ha approvato lo schema di una Convenzione relativa ad un tema molto significativo e importante per quanto riguarda il presidio del territorio da parte della Polizia Locale. La parola-chiave, da questo punto di vista, è “presidio integrato” e lo strumento operativo per conseguire tale obiettivo è quello delle Convenzioni tra Enti locali per la gestione associata di funzioni e servizi, così come normato dall’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dalla Legge n. 65/1986 (Legge- quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale). Due sono gli Enti Locali “protagonisti” di questa volontà pattizia: da un lato Alessandria e dall’altro Alluvioni Piovera, ossia due Comuni territorialmente contermini e confinanti. « L’esercizio in forma associata di funzioni amministrative e operative inerenti la Polizia Locale – dichiara Monica Formaiano , Assessore Comunale allo sviluppo del personale della Polizia Locale di Alessandria che, insieme al Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e a tutta la Giunta Comunale , ha sostenuto l’opportunità di avviare l’iter di formalizzazione della Convenzione su questi ambiti con Alluvioni Piovera – rappresenta una valida soluzione per il presidio integrato e sulla base di criteri e principi condivisi, senza soluzione di continuità, nei confronti di territori contigui. Questa scelta che intendiamo compiere, d’intesa con l’Amministrazione Comunale di Alluvioni Piovera e dopo un’interlocuzione e un raffinamento del testo della Convenzione che ci ha coinvolti per alcuni mesi, ha tutte le caratteristiche per assicurare una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull’intero territorio interessato nonché un contenimento dei costi relativi al personale, all’acquisto di mezzi e strumentazioni. La Convenzione prevede inoltre, per un verso, che la dotazione organica del Servizio associato sia la risultante della sommatoria delle dotazioni dei Servizi di Polizia Locale dei due Comuni e, per altro verso, che il Personale dei due Comuni convenzionati opererà presso il “Servizio di Polizia Locale del Comune di Alessandria” e sarà legittimato ad intervenire su tutto il territorio dei due Comuni stessi ». La Convenzione, una volta definitivamente approvata in sede di Consiglio Comunale dopo il preliminare passaggio in Commissione, avrà durata quinquennale e prevede, quale Comune Capo-Convenzione, quello di Alessandria.